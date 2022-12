CBS: werkloosheid daalt licht in november, piek in september

Deze zogeheten brutoarbeidsparticipatie (75,3 procent) was niet eerder zo hoog sinds het begin van de metingen bijna twintig jaar geleden. Tegelijkertijd is volgens het CBS het aantal niet-werkenden in die twintig jaar nog niet zo laag geweest.

Daling WW-uitkeringen

Het UWV verstrekte eind november 144.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 3,1 procent ten opzichte van eind oktober. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen voor de tweede maand op rij gedaald.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in november in alle leeftijdscategorieën. De grootste procentuele afname ten opzichte van oktober deed zich voor bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst afgenomen bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar en bij 55-plussers.