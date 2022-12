CBS: inflatie zakt naar 9,9 procent, voeding wel duurder

De tegemoetkoming werd in november voor het eerst uitgekeerd. Deze wordt door het CBS gezien als inkomenssteun en telt daarom niet mee in het inflatiecijfer. Het prijsplafond is wel van invloed op het inflatiecijfer.

Voeding duurder

Verder meldt het CBS dat motorbrandstoffen iets goedkoper waren dan een maand eerder. Dat heeft alles te maken met de gedaalde olieprijzen.

Eten en drinken werden in doorsnee wel duurder dan een maand eerder. In november kostte voeding bijna 16 procent meer dan een jaar geleden. Dat was in oktober nog 14 procent. Vooral voor brood, vlees en zuivel moest meer worden betaald. De prijsstijging van kleding nam iets af.