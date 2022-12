Muziekuitgever EMI moet componist The Cats 84.000 euro betalen

Uit een dinsdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de muziekuitgever, nu onderdeel van Sony, van het gerechtshof Amsterdam opnieuw een flink bedrag wegens verkeerd berekende royalties moet overmaken naar de rekening van Mühren.

Daarmee bedraagt de totale betaling ruim een half miljoen, en komt er een einde aan een juridische ruzie die 17 jaar heeft geduurd. Volgens de componist komt zijn voormalige muziekuitgever er goedkoop af. "Het totale bedrag dat ze in hun zak hebben gestoken, kan in de miljoenen lopen."

Immens populair

Arnold Mühren was de bassist en belangrijkste componist van de in de jaren zestig en zeventig immens populaire Volendamse band The Cats. Zo schreef en componeerde hij in 1971 het bekendste nummer van de band, One Way Wind. Daarvan werden er alleen al in Duitsland één miljoen singles verkocht.