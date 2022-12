De digitale euro: wat is het en waarom is er zoveel kritiek op?

Maar het grootste angstbeeld, dat ook op sociale media veelvuldig gedeeld wordt, is dat de digitale euro 'programmeerbaar' wordt. Kort gezegd, dat de overheid straks kan bepalen waar jij je digitale euro's aan uitgeeft. Bijvoorbeeld alleen aan duurzame producten.

5. Hebben die critici een punt?

Over de programmeerbaarheid van de digitale euro is Kaag helder: "Dat willen we absoluut niet. De ECB en Europese Commissie willen dat ook niet."

De minister geeft ook aan dat Nederland in de wet wil vastleggen dat de euro niet te programmeren zal zijn. De overheid is dus niet van plan om via de digitale euro te bepalen wat je wel en niet kan kopen. Wel moet het mogelijk blijven om als gebruiker een betaling in te plannen, vindt de minister, bijvoorbeeld om je huur maandelijks over te maken. Dat is een andere vorm van programmeren.

Of de privacy voldoende gewaarborgd zal zijn is nu nog lastig te zeggen, omdat er nog geen concreet voorstel ligt. Het Nederlandse kabinet heeft in elk geval samen met andere landen in een brief gepleit voor voldoende privacy.