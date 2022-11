Werkloosheid daalt licht, ook minder WW-uitkeringen in oktober

Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 8000 per maand afgenomen.

Hoewel het aantal werklozen daalde in oktober ten opzichte van september, lag het aantal wel hoger dan drie maanden eerder in juli. Tussen juli en oktober groeide de werkloosheid met gemiddeld 4000 per maand.

WW-uitkeringen

Het UWV verstrekte eind oktober 150.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 1,6 procent ten opzichte van eind september. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen na een heel lichte stijging in september weer gedaald tot onder het aantal van eind augustus.