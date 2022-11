'Parttimers hebben recht op compensatie gemiste feestdagen'

Het jaaruren-systeem

Het jaaruren-systeem houdt in dat elk jaar het aantal werkdagen in dat jaar wordt vastgesteld. Dit is het totale aantal dagen per jaar minus de weekenden en de door verweerster erkende feestdagen die niet in het weekeinde vallen.

Dit aantal werkdagen gedeeld door vijf levert het aantal werkweken per jaar op. Het aantal werkweken wordt vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per werknemer per week. Bij iemand die 80 procent werkt, is dat dus 32.

De uitkomst is het aantal uren dat een werknemer per jaar moet werken (jaaruren-omvang). De feestdagen zijn daarmee voor iedere werknemer in het jaaruren-systeem verdisconteerd en wel naar rato van de omvang van de arbeidsduur.

De voltijder profiteert volledig (40/40ste) van de vrije uren voor feestdagen en een parttimer die 80 procent werkt naar rato van haar arbeidsduur (32/40ste).