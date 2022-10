Huurprijzen in vrije sector gedaald, maar nog steeds hoog

Stijging grote steden

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 is met name in grote steden sprake van een forse stijging.

Van de vijftien grote steden die zijn onderzocht steeg de prijs in Enschede (plus 13 procent) en Amsterdam (plus 10,3 procent) het hardst. In Nijmegen daalde deze juist.