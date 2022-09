Had Jumbo-topman kunnen weten van dubieuze reputatie Theo E.?

Van belang daarbij is of Van Eerd van de reputatie van E. had kunnen weten. De uitspraak van de rechtbank uit 2018 is openbaar, maar het kan zijn dat de Jumbo-topman daarvan geen kennis had.

Aan de andere kant was het volgens mediaberichten in het auto- en motorcrosswereldje wel bekend dat E. betrokken was geweest bij dubieuze zaken. Volgens het AD zouden coureurs via hem ongewenst bij strafbare zaken betrokken zijn geraakt, en vermoedden inwoners van zijn woonplaats dat hij criminele banden onderhield.

Wereldje

Volgens advocaat en voormalig Officier van Justitie Robert Hein Broekhuijsen hoeft Van Eerd de uitspraak van de rechter over E. uit 2018 niet te hebben gelezen om te weten dat E. niet van onbesproken gedrag was.

"Die meneer had een veroordeling aan zijn broek wegens witwassen. En mensen in de omgeving van zo iemand weten vaak wel dat iemand een probleem heeft. Van Eerd behoort ook tot dat wereldje, en had het dus kunnen weten of moeten weten."