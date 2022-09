UWV: krapte op arbeidsmarkt nu in alle beroepsgroepen

De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in alle beroepsgroepen sprake is van een tekort aan personeel. De arbeidsmarkt was halverwege dit jaar twee keer zo krap als een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers die uitkeringsinstantie UWV vanochtend bekend maakte. "De krapte op de arbeidsmarkt heeft steeds vaker negatieve gevolgen voor de economie en steeds meer mensen in Nederland krijgen er mee te maken", stelt UWV vast. De instantie onderzocht voor 92 verschillende beroepsgroepen de krapte op de arbeidsmarkt. Krapte Begin dit jaar was er nog geen sprake van krapte bij reisbegeleiders, schilders en metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, maar halverwege dit jaar golden deze beroepsgroepen ook als krap. Lees ook: Enorme krapte op de arbeidsmarkt: lonen omhoog of toch iets anders? De krapte berekent UWV aan de hand van het aantal openstaande vacatures en het aantal personen dat korter dan een half jaar een ww-uitkering heeft. Veel meer vacatures De grootste krapte op de arbeidsmarkt is momenteel bij onder anderen ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars. UVW stelt ook vast dat het aantal vacatures in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 44 procent is toegenomen. Het aantal mensen met een WW-uitkering dat nog recent gewerkt had in dezelfde periode nam af met 31 procent. "Veel meer vacatures dus en veel minder mensen die ze kunnen vervullen", aldus de organisatie. Behoud personeel Door het tekort aan personeel worden sommige bedrijven gedwongen hun deuren te sluiten, vallen er treinen uit en zijn er langere wachttijden op Schiphol en in de horeca. Lees ook: Bedrijven halen alles uit de kast voor personeel: 'Je krijgt er een huis bij' UWV stelt dat, naarmate het aanbod van beschikbare kandidaten opdroogt, het vasthouden van bestaand personeel steeds belangrijker wordt. "Dat kan bijvoorbeeld door voldoende ontwikkeling en uitdaging te bieden, maar ook aandacht voor vitaliteit, werkomstandigheden, werktijden en werkdruk zijn essentieel om medewerkers te binden en boeien."