Werkloosheid stijgt, kan krappe arbeidsmarkt verlichten

Volgens Van Mulligen kan de gestegen werkloosheid 'misschien leiden tot een beetje afkoeling' van de arbeidsmarkt. "Die verlichting is ook wel nodig, want op dit moment is personeelstekort een van de grootste zorgen van bedrijven. Als de enorme krapte op de arbeidsmarkt hierdoor wat afzwakt, is het misschien nog niet eens zo'n slecht nieuws."

Werkenden

In augustus waren er 9,5 miljoen mensen aan het werk. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden af met gemiddeld 3000 per maand. Het deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar dat betaald werk heeft daalde in deze periode van 72,3 procent in mei naar 72,1 procent in augustus.