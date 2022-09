Zorgen bij rechters over mensen met schulden

De Raad voor de rechtspraak reageert daarom positief op een wetsvoorstel dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen.

De Raad voor de rechtspraak is een orgaan dat de regering advies geeft over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

Opleggen betalingsregeling

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen.

Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Het wetsvoorstel moet hier verandering in brengen. Het plan is dat een rechter voortaan een betalingsregeling kan opleggen met meerdere betalingstermijnen.