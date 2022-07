Europese rechters: Denen moeten optreden tegen nepfetakaas

Vanochtend oordeelde het Hof van Justitie in een decennialang slepende serie rechtszaken rond de fetakaas dat Denemarken hier een stokje voor moet steken. Als het dat niet doet, kan dat het land geld gaan kosten, zegt intellectueel eigendom-advocaat Joost Becker tegen RTL Z.

Beschermde naam

Feta is in 2002 door de Europese Commissie op de zogenoemde lijst van Beschermde Oorsprongsbenamingen gezet. Op die lijst staan producten met een naam die specifiek is verbonden met een land of regio waar zij worden geproduceerd (denk aan champagne, parmaham of Goudse kaas).