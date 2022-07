Gasunie ziet deze winter geen gastekort zonder Russisch gas

Verschillende landen in Europa zijn bang dat Rusland de toevoer van gas stillegt, waardoor zij deels zonder energie komen te zitten.

Geen tekorten

GTS is de eigenaar en beheerder van het gastransportnet in Nederland en adviseert over de leveringszekerheid van gas. Uit het onderzoek, dat GTS op eigen initiatief deed, blijkt dat zelfs wanneer Duitsland een gascrisis afkondigt en bij Nederland aanklopt om extra gas, dat in Nederland niet leidt tot tekorten.