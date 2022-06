Beroemd door corona, nu staat Waku Waku te koop: 'Nooit goed hersteld'

De oprichters zeggen eerlijk te hopen misschien nog wel iets aan de verkoop van het restaurant over te houden. "Of wij hier ongedeerd uitkomen, hangt af van hoe we het verkopen."

Vraagprijs

Over de vraagprijs voor het restaurant is niet iedereen het eens. Volgens eigenaar Beukers is die eigenlijk veel te laag. "Ik vind dat het restaurant één miljoen waard is. Waku Waku is een geweldig succes en er zit veel potentie in. Maar de makelaar vond dat te hoog, en wilde realistisch inzetten."