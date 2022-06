Veel 55-plussers verhuizen niet maar verbouwen, doorstroom stokt

Dit merkt De Hypotheker die waarschuwt dat dit ten koste gaat van de doorstroming op de huizenmarkt.

Aanvragen verbouwingshypotheek

De hypotheekadviseur baseert zich op eigen cijfers over het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers voor het verbeteren van de eigen woning.

In het eerste kwartaal van dit jaar gebeurde dit volgens De Hypotheker ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. En de toename lijkt zich door te zetten, want in april en mei was ook sprake van aanzienlijke stijgingen.