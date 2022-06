CBS: weinig bedrijven met langdurige probleemschulden

Slechts 15 procent van de bedrijven stelde niet te weten op welke termijn hun schuldenlast tot een houdbaar niveau kan worden verminderd.

Bouw beter

Bedrijven waarvan de schuldenlast ten opzichte van een eerdere meting ongeveer driekwart jaar terug kleiner is geworden, zijn volgens het onderzoek het vaakst in de bouw te vinden. Ook in andere sectoren was sprake van zo'n verbetering.