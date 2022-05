Roebel te sterk: Rusland verlaagt rente opnieuw

Doordat de olie- en gasexport van Rusland grotendeels is vrijgesteld van sancties, stromen er wekelijks miljarden dollars en euro's het land binnen.

'Sancties overleefd'

Door de afnemende Russische import en de beperkingen op het kopen van buitenlandse producten en het verzenden van geld naar het buitenland, is de vraag naar harde valuta's als de dollar in Rusland vrijwel opgedroogd, waardoor de roebel in waarde is gestegen ten opzichte van de Amerikaanse munt.

President Vladimir Poetin heeft de opleving van de roebel ook aangehaald als een teken dat het land de ongekende westerse sancties heeft overleefd.