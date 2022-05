Auto vernietigd na 10 jaar bij garage: geen recht op schadevergoeding

In de tussentijd stond de Golf weg te roesten, en begon zelfs uit elkaar te vallen. "De onderdelen vielen er aan alle kanten af, het was een schandvlek voor ons bedrijf", schreef de garage later in een verklaring aan de advocaat van de eigenaren.

Schroothandelaar

Pogingen van de garage om hen te bereiken, mislukten. Brieven, e-mails en telefoontjes kwamen retour of bleven onbeantwoord.