Fed verhoogt rente, grootste verhoging sinds 2000

Met die stap hoopt de Amerikaanse koepel van centrale banken de sterk opgelopen inflatie te beteugelen. In maart stegen de prijzen in de Verenigde Staten het hardst in bijna veertig jaar tijd.

Meer renteverhogingen

Het is de tweede renteverhoging in korte tijd van de Fed, maar een veel forsere dan de stap van 0,25 procentpunt in maart. Er komen naar verwachting nog meer renteverhogingen aan, die in de woorden van de centralebankiers 'passend' zullen zijn.