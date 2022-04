Duitsland voelt toch voor gaswinning bij Waddeneilanden

Nederland gaf al eerder aan geen bezwaar te hebben tegen die winning. Althusmann is akkoord mits het gewonnen gas naar Duitsland gaat en er alleen op Duits grondgebied gas wordt gewonnen zolang daar vraag naar is.

Gas nodig

Gaswinningsbedrijf ONE-Dyas is naar eigen zeggen het grootste Nederlandse gasproductiebedrijf dat niet in handen is van de overheid. Behalve in Nederland is het bedrijf ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en het West-Afrikaanse Gabon.