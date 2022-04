Nederland gelooft heilig in fotonische chip: half miljard om VS en China af te troeven

Industriepolitiek

"De investering in PhotonDelta is een goed voorbeeld van moderne industriepolitiek", zegt Europarlementariër Bart Groothuis (VVD). "Chips zijn onderdeel geworden van de geopolitieke verhoudingen en daarom moeten we het heft in eigen handen nemen en zorgen dat de kennis, kunde en productie in Europa leidt tot een leidende rol van ons continent in de wereld. Des te meer welvaart en stabiliteit we ervaren."

Daarin zit Groothuis fotonica als veelbelovend. "De investering in PhotonDelta is een zeer voor de hand liggende. De doorontwikkeling van chips naar 2 of 3 nanometer kent op een gegeven moment een natuurkundig eind. Fotonica laat zien hoe nieuwe generaties chips eruit zouden kunnen zien."