Stijging cao-lonen eerste kwartaal blijft ver achter bij inflatie

Inflatie: 7, 10 of 12 procent?

Het bovenstaande inflatiecijfer van 7,4 procent betreft het hele eerste kwartaal van dit jaar. Vanochtend meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook het inflatiecijfer over de maand maart. Die maand waren Nederlanders 9,7 procent duurder uit dan een jaar eerder.

Het is de hoogste inflatie sinds april 1976, aldus het CBS. Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn de toch al hoge prijzen verder gestegen. Zo gingen de prijzen voor elektriciteit, gas en stadsverwarming hard omhoog, maar ook voedsel werd duurder.

Vorige week meldde het CBS dat de inflatie in Nederland was gestegen tot bijna 12 procent. Daarbij werd echter gebruikgemaakt van de Europees geharmoniseerde methode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Het inflatiecijfer dat het CBS vandaag presenteert, is het maandcijfer volgens zijn eigen berekeningsmethode. Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen geeft die methode een beter beeld. Zo wordt daarin ook gekeken naar kosten voor het wonen in een eigen huis. De Europese methode neemt die niet mee omdat er in Europa nog geen overeenstemming is over de beste manier om deze lasten te becijferen.