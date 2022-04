EU kocht sinds begin oorlog voor 35 miljard energie van Rusland

Geen gas betekent meer steenkool

Door de oorlog in Oekraïne klinkt de roep steeds luider om het Russisch gas vaarwel te zeggen en tegelijk de eigen energietransitie een zetje te geven. Grote vraag is of het gewelddadige conflict en de bijbehorende sancties het verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Volgens experts die RTL Z eerder sprak, hoeft dat niet per se het geval te zijn. Geen gas betekent een kleine revival van steenkool, dat meer CO2-uitstoot oplevert.