Nazaten van puissant rijke Roemeen slaags over Nederlands bedrijf

Uit een vandaag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Ondernemingskamer eind januari oordeelde dat het de zaak niet kan behandelen, omdat de vrouw er niet in slaagde te bewijzen dat het Nederlandse bedrijf wel tot de nalatenschap van Adamescu behoorde.

Rechtszaak in Monaco

Haar advocaat Jean-Jacques Budé spreekt van een 'uiterst teleurstellende' uitspraak. "Het is een beetje een Catch 22 situatie. Wij wilden een onderzoek naar de vage dingen die er sinds 2017 bij het bedrijf hebben plaatsgevonden. Maar dat onderzoek komt er nu niet, juist als gevolg van die onduidelijkheden. Dit was een mooie kans geweest om meer inzicht te krijgen."

Budé vindt het onaannemelijk dat het vermogen van Adamescu in 2009 al is overgedragen aan zijn zoon, en zegt dat de zaak hiermee nog niet is afgedaan. "In Monaco wordt er nog geprocedeerd over de vraag of mijn cliënte erfgenaam is van de nalatenschap."

Advocaat Stijn Haanschoten die het Nederlandse bedrijf vertegenwoordigde, zegt blij te zijn met de uitspraak van de Ondernemingskamer, maar er niet inhoudelijk op te kunnen ingaan.