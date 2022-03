Huurprijzen vrije sector stijgen verder: 8 procent erbij

Meevaller voor Groningse huurders

Van de elf onderzochte grote gemeenten vallen Almere, Amersfoort en Eindhoven op door forse prijsstijgingen. In Amsterdam - dat met ruim 20 euro per vierkante meter met afstand het duurst is - stegen de prijzen met 6 procent.

Nieuwe huurders in de stad Groningen betaalden het afgelopen kwartaal gemiddeld 0,4 procent meer, waarmee de stijging in de noordelijke provinciehoofdstad relatief erg beperkt bleef.

Torenhoge huren

De Woonbond vindt dat bovenal de torenhoge huurprijzen in de vrije sector moeten worden aangepakt.

"Er is ingezet op groei van de vrije huursector, terwijl de sociale huursector juist kleiner werd door het beleid van de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is er niets gedaan om de positie van huurders in de vrije sector te verbeteren", aldus woordvoerder van de huurdersvereniging Marcel Trip.