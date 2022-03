Werkloosheid in februari gedaald tot laagste niveau sinds 2003

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren zijn relatief vaak aan het werk bij bedrijven die tijdens lockdowns dicht moesten en nu weer open kunnen, zoals cafés, restaurants of in de cultuursector.

Laagste sinds 2003

Volgens het statistiekbureau waren er vorige maand 336.000 werklozen, ofwel 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste cijfer na 2003, toen het CBS de maandcijfers begon bij te houden. In januari was het werkloosheidscijfer nog 3,6 procent. De afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 8000 per maand, berekende het CBS.