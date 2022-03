Europese gasprijs naar nieuw record door oorlog Oekraïne: stijging 70 procent

De prijs voor gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg vanochtend naar meer dan 335 euro per megawattuur. De gasprijs is sinds de Russische inval in Oekraïne geëxplodeerd. Begin december kostte een megawattuur nog zo'n 50 euro.

Afhankelijk van Rusland

Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland. Vanwege de harde westerse sancties tegen Rusland is er de vrees dat de gasleveringen ontregeld kunnen raken. Ook zou Moskou bij een Westerse ban op Russische olie kunnen besluiten de gaskraan naar Europa dicht te draaien als strafmaatregel.