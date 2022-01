5800 werkgevers moeten 160 miljoen euro loonsteun teruggeven

"De verwachting is dat een deel van deze groep van 5840 werkgevers bewust geen aanvraag heeft ingediend en dit ook niet overweegt", schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Die bedrijven weten dan al een tijdje dat ze uiteindelijk toch niet aan de voorwaarden voor loonsteun voldeden, en het bedrag dus hoe dan ook terug moeten betalen.

Ruim 132.000 werkgevers die in het voorjaar van 2020 NOW ontvingen, hebben inmiddels wel een volledige of gedeeltelijke vaststelling aangevraagd.