Omstreden coronatestbedrijf Q-Comed op de fles

Q-Comed had een vestigingsmanager op straat gezet, omdat hij - met toestemming – een dag niet op zijn werk was gekomen. De man had vrij genomen omdat zijn huis was afgebrand, en hij een nieuwe woning moest bezichtigen. Wegens onterecht ontslag moest het bedrijf de manager van de rechter ruim 11.000 euro betalen.

Failliet

Nu blijkt dat Q-Comed de problemen niet de baas is geworden. Volgens een melding in het Centraal Insolventieregister is het bedrijf eergisteren failliet verklaard.

Curator Martijn Schüller moet het faillissement afwikkelen, en de belangen van de schuldeisers behartigen.