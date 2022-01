Corona nekt duurzame meubelmaker Cartoni, kantoormarkt ingezakt

Ook stond het bedrijf, dat opereerde vanuit het circulaire paviljoen Circl van ABN Amro aan de Zuidas, enkele keren op de designbeurs Salone del Mobile in Milaan.

Omzet ingezakt

Volgens Muller boekte het bedrijf in 2019 een omzet van zo'n 250.000 euro. Maar die omzet kelderde in het eerste coronajaar 2020 met zeventig procent. "Die omzet kwam ook niet meer terug. Wij zijn vooral actief op de kantorenmarkt, en die zakte door het thuiswerkadvies helemaal in."