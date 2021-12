Gemeenteraad Zeewolde beslist over omstreden datacentrum Facebook

Volgens Van Bruggen is er nog geen definitief besluit genomen over een ja of nee. "Wij laten vanavond pas definitief weten wat wij gaan stemmen. Onze leden hebben aangegeven de voorkeur te hebben voor uitstel of ‘geen akkoord’ gezien de energiemaatregelen die wij met elkaar moeten nemen. Die afwegingen van onze leden nemen wij natuurlijk mee in ons definitief standpunt."

Oog voor voordelen

Maar Van Bruggen benadrukt ook oog te hebben voor de voordelen van de komst van het datacentrum, die in het belang kunnen zijn van de gemeente. Zo wijst zij op de mogelijkheid om huizen te gaan verwarmen met de restwarmte van het datacentrum, in een toekomst waarin woningen mogelijk 'van het gas af' moeten.