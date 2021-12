CBS: werkloosheid naar laagste niveau sinds begin meting

"Dat is goed nieuws, maar we zien ook dat bijna een kwart van WW-gerechtigden al langer dan een jaar een werkloosheidsuitkering heeft. Dit aantal neemt wel af, maar nog niet zo snel. Dit laat zien dat het niet voor iedereen even makkelijk is om nu werk te vinden."

Krimpberoepen

Volgens hem heeft de groep die al langer in de WW zit ook minder goede perspectieven, omdat deze werklozen vaak opgeleid zijn voor en ervaring hebben in krimpberoepen zoals in de administratieve sector. "Omscholing kan voor deze groep voor betere perspectieven zorgen", aldus Witjes.