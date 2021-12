Elektriciteit uit vervuilende kolen in Nederland bijna verdubbeld

Nederland heeft nog vier kolencentrales. Onlangs werd bekend dat het kabinet honderden miljoenen euro's uittrekt om de Onyx-kolencentrale in Rotterdam versneld te sluiten. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 met een kwart te verlagen ten opzichte van 1990, een doelstelling die de rechter Nederland oplegde in de bekende Urgenda-zaak.

Hernieuwbare energiebronnen

Ook hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens, zonnepanelen en biomassa leverden in het derde kwartaal meer elektriciteit op.

Hier ging het om een toename van 31 procent tot in totaal 10 miljard kilowattuur, onder andere doordat meer zonneparken en windmolenparken in gebruik zijn genomen. Hernieuwbare energie was daarmee een iets grotere bron van elektriciteit dan aardgas, meldt het CBS.