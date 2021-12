Minder werkende mensen zijn arm, zzp'ers moeten uitkijken

Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2019 maakte nog 2,1 procent van de werkenden deel uit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In 2013 was dat zelfs nog 3,5 procent.

Risico op armoede groter voor ondernemers

Met een inkomen onder de lage-inkomensgrens loopt een huishouden het risico op armoede. Voor een alleenstaande ligt de grens op 1100 euro netto, voor een paar zonder kinderen op 1550 euro en voor een paar met twee kinderen op 2110 euro.

Uit de cijfers blijkt ook dat ondernemers een veel grotere kans op armoede lopen dan mensen in loondienst. Slechts 1,2 procent van de werknemers heeft te kampen met het risico op armoede.

Dat percentage ligt voor ondernemers met personeel al veel hoger, op 2,8 procent. Zzp'ers moeten helemaal oppassen. Van hen leeft 5,9 procent in een huishouden met een laag inkomen.