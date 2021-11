Gedupeerden oplichter Pieter J. vestigen hoop op cryptotegoeden

Oppassen! Pieter J. was opnieuw actief

Beleggers moeten blijven oppassen voor Pieter J. De inmiddels 27-jarige cryptohandelaar is eerder deze maand weliswaar veroordeeld tot 15 maanden celstraf, maar is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. De uitkomst daarvan mag hij in vrijheid afwachten.

Hoewel J. tijdens zijn strafzaak beweerde zijn leven te willen beteren, blijkt hij in oktober voor de tweede keer te zijn aangehouden omdat hij opnieuw een cryptobedrijf was begonnen.

Piramidespel

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij zich daarmee opnieuw schuldig hebben gemaakt aan het exploiteren van een piramidespel. "De verdachte deed alsof hij het door slachtoffers ingelegde geld investeerde in cryptocurrency en daarbij een hoog rendement behaalde. Zodra klanten vroegen om uit te keren, werd de uitkering verricht met vers geworven investeringsgeld."

Daarmee herhaalde J. de praktijken uit 2018, waarvoor hij dus inmiddels is veroordeeld. Ook stelt het OM dat de hardleerse oplichter opnieuw 'grote privé-uitgaven' heeft gedaan met het door slachtoffers ingelegde geld.

Op vrije voeten

Het OM laat weten dat er een nieuw onderzoek naar de man loopt, maar dat hij naar aanleiding van de nieuwe verdenking niet is vastgezet. De Officier van Justitie drong in oktober wel bij de rechtbank aan op gevangenneming, wegens 'een dringend belang (...) zowel voor de maatschappij als voor de verdachte zelf'.

Bij doorzoekingen van panden in Purmerend en Assendelft liet de FIOD in oktober beslag leggen op digitale gegevensdragers en cryptowallets, een auto, sieraden, een horloge en kleding, 'allen uit het dure segment'. Ook werd er een wapen en munitie aangetroffen.