Curator: toezichthouder ACM gaf failliet Flexenergie ten onrechte vergunning

Een andere oorzaak van het faillissement was dat het bedrijf zijn administratie en interne controle op geen enkel moment op orde had. "De boekhoudplicht is door Flexenergie op flagrante wijze geschonden."

Toezichthouder nalatig

Toezichthouder ACM zou volgens het rapport 'hebben nagelaten om uiterlijk mei 2017 adequaat in te grijpen bij Flexenergie, terwijl daar wel alle aanleiding voor was'.

In een toelichting op het rapport zegt Van Andel te vinden dat het faillissement van Flexenergie aantoont dat de flexibilisering van de energiemarkt in 2001 is doorgeschoten, omdat iedereen kinderlijk eenvoudig een energiebedrijf kan starten.