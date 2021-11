QR-check op werk kan leiden tot ontslag werknemers

"Wordt het bijvoorbeeld verplicht voor bepaalde branches, waar bezoekers nu al een QR-code moeten laten zien? Of mogen werkgevers in alle branches er zelf voor kiezen?" Besselink wijst erop dat in dat geval ondernemingsraden zich zullen mogen uitspreken over zo’n maatregel.

Weigerachtige werknemers

Als werkgevers een QR-controle invoeren, is het vervolgens de vraag wat er gebeurt met werknemers die daaraan niet willen of kunnen voldoen. "Ook daarbij zullen vele smaken en varianten zijn", denkt Besselink.