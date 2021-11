Winst of niet, gokker moet 10.000 euro aan bijstand terugbetalen

Omdat de gemeente gokken beschouwt als een activiteit die is gericht op het verkrijgen van inkomen, moeten bijstandsgerechtigden dat melden (zie kader onderaan). Na zo'n melding kan de gemeente bepalen of de bijstand moet worden verlaagd of stopgezet.

Ruim 10.000 euro teruggeëist

Omdat de Rotterdamse geen melding had gedaan van het gokken, vorderde de gemeente haar bijstand terug over de maanden waarin zij de geldopnames had gedaan. De gemeente eiste in totaal 10.888 euro van de vrouw terug.