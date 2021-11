Ruzie rond gascontract dat gedupeerde klanten Welkom Energie kan helpen

Concreet gaat het conflict niet over gas dat al ergens fysiek aanwezig is, maar om contracten. In zulke contracten wordt afgesproken dat een energieleverancier of andere klant op een vooraf afgesproken moment tegen een specifieke prijs gas inkoopt. Zo'n termijncontract kan met de recent sterk gestegen gasprijzen veel geld opleveren op de markt.

Gedupeerde klanten

De opbrengst komt mogelijk ook klanten van het failliete Welkom Energie ten goede. Zij verkeren nu nog in onzekerheid over de teruggave van mogelijk te veel betaalde voorschotten of een welkomstbonus.