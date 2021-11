Rijksambtenaren krijgen 750 euro voor inrichten thuiswerkplek

Dat staat in de nieuwe cao, waar uitgebreide afspraken over thuiswerken in staan. Niet alleen komt er een vergoeding voor de inrichting van een werkplek, maar ook een vergoeding voor het thuiswerken zelf. Die is dit jaar 430 euro, en vanaf volgend jaar 2 euro per dag.

Dat sluit aan bij de berekeningen van het Nibud, dat doorrekende dat Nederlanders die thuiswerken dagelijks zo'n 2 euro kwijt zijn aan onder andere elektriciteit en wc-papier.