Vanaf het voorjaar kun je met de boot van Groningen naar Noorwegen

Shortbreak Groningen

De belangrijkste doelgroep voor de veerverbinding zijn Noorse reizigers. "Vanuit de Noorse kant komen enorm veel mensen deze kant op: we zien zo'n 900.000 autobewegingen per jaar. We bieden deze veerdienst aan als shortbreak naar Groningen, of om door te reizen naar Amsterdam", legt Cunnen uit.

Cunnen deed 2,5 jaar onderzoek voor de verbinding, en is ervan overtuigd dat hij ook Nederlanders kan enthousiasmeren voor de verbinding. "Als je op de kaart kijkt is dit de meest directe verbinding tussen Zuid-Noorwegen en Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Je zit met de auto direct in de fjorden."

Het is 'een behoorlijke investering', stelt Cunnen, die verder geen details wil prijsgeven. Achter het plan zitten investeerders uit onder meer de logistiek, scheepvaart en havenvastgoed.