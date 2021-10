800.000 woningen met onverzekerbaar verzakkingsrisico, klimaatschade vaak niet gedekt

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. De schade door overstromingen was in de eerste tien jaar van deze eeuw in de Europese Unie gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Volgens schattingen van klimaatonderzoekers loopt dat op tot 23 miljard euro per jaar in 2050.

Woningverzakkingen

Als voorbeeld van onverzekerbare schade door klimaatveranderingen noemt de AFM woningverzakkingen. In 2016 dekten vier verzekeraars dit risico nog. Sinds vorig jaar doet geen enkele dat meer, terwijl Nederland steeds meer te maken krijgt met langdurige periodes van droogte en dus risico's op verzakkingen.