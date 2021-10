Huren in vrije sector stijgen weer na coronadip

De hoofdstad is nog altijd de duurste stad om een woning te huren, komt uit de cijfers van Pararius naar voren. De huurprijzen in Amsterdam stegen het afgelopen kwartaal met 1,6 procent. Nieuwe huurders moesten er door de bank genomen 22,44 euro neertellen per vierkante meter per maand.

Ook in andere grote steden als Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht stegen de huren. Van deze steden was Eindhoven met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 14,85 euro de goedkoopste stad.