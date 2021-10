Ierland door de bocht: gaat winstbelasting toch verhogen

Sinds jaar en dag betalen multinationals in Ierland slechts 12,5 procent winstbelasting. Dat is erg weinig. In Nederland is het tarief bijvoorbeeld 25 procent, in landen als Duitsland en Frankrijk is het zelfs nog een paar procent meer.

Op die manier probeerde Ierland veel buitenlandse multinationals aan te trekken, en niet zonder succes. Zo hebben verschillende Amerikaanse techbedrijven er hun Europese hoofdkantoor.

Druk

Maar de druk op Ierland om de belasting te verhogen is de afgelopen jaren steeds verder opgevoerd. Andere landen vinden het namelijk niet eerlijk dat bedrijven hun hoofkantoren verplaatsen naar Ierland of op creatieve wijze de winsten naar dat land toesluizen, zodat ze minder belasting hoeven te betalen.

Inmiddels wordt er met man en macht gewerkt om vrijwel wereldwijd een minimumtarief in te voeren van 15 procent. Dat gebeurt onder leiding van de OESO, de club van rijke landen.