Vastgoedverkoper die de prijs opdreef moet 25.000 euro betalen

Om de verkoop toch af te dwingen stapte Foppen in 2019 naar de rechter.

Tijdens die rechtszaak erkende de verkoper dat hij inderdaad had meegeboden en ook de hoogste bieder was geweest. Dat zou alleen niet ter zake doen omdat de Zuid-Hollandse vastgoedinvesteerder nu eenmaal bereid was geweest zijn laatste bod te betalen en daar volgens de voorwaarden aan gehouden was.

Hoger beroep

Nadat de rechtbank Rotterdam eind 2019 had geoordeeld dat Maasdam het winkelpand gezien de omstandigheden niet hoefde te kopen, ging de verkoper in hoger beroep.