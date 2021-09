Huizen in augustus bijna 18 procent duurder, sterkste stijging in 21 jaar

Politiek thema

Een eigen woning wordt door de forse stijgingen voor steeds minder mensen betaalbaar. Daarmee is het een van de grootste politieke thema's voor een nieuw te vormen regering.

Om het tekort aan woningen op te lossen stelt het demissionaire kabinet nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om de woningbouw aan te jagen, werd bekend op Prinsjesdag. Maar in zijn Troonrede zei koning Willem-Alexander dat de overspannen woningmarkt een probleem is dat niet snel op te lossen is.