Rabobank: coronacrisis raakt vrouwen harder dan mannen

Dat constateert de Rabobank in een studie onder 10.000 Nederlanders naar de economisch-maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Daarbij maakt de bank gebruik van de zogenaamde Brede Welvaartsindicator (BWI), die verder kijkt dan alleen salaris en werk (zie kader).

Vervolgonderzoek nodig

De onderzoekers zagen bij vrouwen op acht van de elf deelindicatoren een afname in vergelijking met vorig jaar, terwijl mannen slechts op twee punten zijn gedaald. Over de oorzaken van de grote verschillen durven de onderzoekers geen harde uitspraken te doen, omdat er volgens hen meer onderzoek nodig is.