Evenementenbranche spant kort geding aan tegen de Staat

Ook maakt de organisatie bezwaar tegen een sluitingsverplichting om middernacht. "Waarom kan een evenement of clubavond voor middernacht wel veilig met een coronatoegangsbewijs en is het zodra het een minuut over twaalf is ineens gevaarlijk?"

Branche kapot

"Dit is echt een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken", zegt initiatiefnemer Jasper Goossen. Unmute Us en de bedrijven eisen voor de rechter dat alle evenementen en clubavonden weer worden toegestaan zonder beperkingen van tijd en capaciteit.