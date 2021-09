Rabobank: huizenprijzen stijgen nog sneller dan verwacht

In een toelichting tegenover RTL Z rekent Groot voor dat het daarbij gaat om rentebetalingen over het hogere bedrag en de extra aflossingskosten. "Het lijkt misschien dat we ons best deden om een provocerend persbericht te maken, maar het is de harde werkelijkheid. Een koper die in 2022 een woning aanschaft, is heel veel slechter af dan iemand die een woning in 2020 kocht."

Regionale verschillen

Volgens de economen zijn de regionale verschillen in de prijsontwikkeling groot. Rabobank verwacht dat de waarde van een woning in Flevoland dit en volgend jaar het meest toeneemt.

Ze rekenen daar op een gemiddelde stijging van 20 procent dit jaar en 15 procent in 2022. In de regio Amsterdam neemt de stijging naar verwachting het minst snel toe, omdat de prijzen daar al eerder hard zijn gestegen.