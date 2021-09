Verhuurderheffing afschaffen goed idee? Vijf vragen en antwoorden

5. Blijft de verhuurderheffing nog lang bestaan?

Dat hangt af van het nieuwe kabinet dat nog altijd in de maak is. Gezien de groeiende weerstand die leeft en de afbrokkelende politieke steun is de kans groot dat er de komende jaren op z'n minst geknaagd zal worden aan de verhuurderheffing.

Daarentegen: de VVD werd bij de verkiezingen van maart opnieuw de grootste partij van Nederland. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij de verhuurderheffing in stand wil houden. Wel wil de VVD de heffing verlagen voor woningcorporaties die hun woningvoorraad verduurzamen, afhankelijk 'van de omvang van de investeringen in verduurzaming'.

Wordt vervolgd dus.